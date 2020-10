Coronavirus: in Abruzzo +375 positivi nelle ultime 24 ore

Picco di nuovi contagiati in Abruzzo dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 375 positivi al Coronavirus., con età compresa tra 5 e 100 anni. In 138 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. A darne notizia è l'assessorato regionale alla Sanità. Dall'inizio dell'emergenza sono 7700 i positivi in Regione, 263485 i tamponi effettuati.

I nuovi positivi sono stati rilevati a fronte dei 3862 tamponi eseguiti. Sono 3742 gli attualmente positivi in Abruzzo: 3496 sono in isolamento domiciliare, 228 (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 18 (+2 da ieri) in terapia intensiva. Sono complessivamente 3455 (+162 oggi) i dimessi/guariti.

I dati per provincia. I nuovi casi sono così distribuiti: 156 in provincia dell'Aquila, 35 a Chieti, 43 a Pescara, 116 a Teramo, 1 fuori regione e 24 per cui è in corso di accertamento la residenza.