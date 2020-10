Covid, controlli dei carabinieri nei locali del chietino: rispetto delle norme e nessuna infrazione

Serata di controlli sull'attuazione delle disposizioni anti-Covid quella di ieri, venerdì 23 ottobre, per i carabinieri della Compagnia di Chieti, impegnati in un ampio servizio di verifica.

I militari dell'Arma hanno avviato i controlli nei luoghi della movida e di maggiore integrazione giovanile tra Chieti Scalo, Sambuceto e Francavilla, con l'obiettivo primario di sensibilizzare i gestori degli esercizi pubblici e i clienti al rispetto della normativa. In totale, sono stati controllati 39 locali tra bar, pub e ristoranti. Ottanta, invece, le persone identificate. Non sono state rilevate infrazioni ed è emerso un livello di attenzione alto da parte dei titolari e dei giovani frequentatori di locali pubblici circa il rispetto delle regole per contenere il rischio di contagio.

Durante il servizio sono stati impiegati, in totale, 12 carabinieri e 6 pattuglie. Ulteriori controlli verranno disposti nei prossimi giorni, soprattutto nel fine settimana, per verificare il rispetto degli orari e delle altre limitazioni introdotte dall'ultimo Dpcm.