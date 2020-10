Semi lockdown, Marsilio: "Governo non ci ha messo in condizione di potenziare la rete Covid"

Il semi lockdown disposto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è dovuto soprattutto ai ritardi del Governo.

Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in una lettera al premier e al ministro della Salute, Roberto Speranza: "Siamo arrivati a questo, ritengo, anche e soprattutto perché la strada scelta da Governo e Parlamento per il 'potenziamento della Rete Covid' è stata sbagliata, non mettendo le Regioni in condizione di realizzare i posti letto dedicati ai pazienti Covid in tempo utile per fronteggiare con successo la seconda ondata", scrive il governatore, che ricorda come le cause delle nuove restrizioni [LEGGI] siano il "rapido incremento della curva dei contagi" e la "conseguente pressione sulle strutture ospedaliere" .

Allo stesso tempo, Marsilio mette da parte le polemiche: "Ci saranno altre occasioni per entrare nel merito e valutare questa mia affermazione. Ora occorre tentare di recuperare il tempo perduto e velocizzare le procedure, per evitare, tra poche settimane, di doverci arrendere a un nuovo blocco generalizzato dagli effetti disastrosi".