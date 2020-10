Marsilio: "Ora si comprende perché la Asl accumulava debiti"

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio interviene sull'operazione "Cuore aperto" della guardia di finanza che ha scoperto la maxi truffa all'ospedale "SS. Annunziata" di Chieti basata sull'acquisto spropositato di protesi cardiache e altri dispositivi [LEGGI].

Come ricostruito dai militari, tale sistema corruttivo andava avanti da circa 10 anni. Marsilio elogia quindi l'operato dell'attuale direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti: "Dopo almeno 10 anni di inerzia, disattenzione (se non addirittura complicità), la Asl interviene a difesa dell’interesse pubblico, senza guardare in faccia a nessuno e senza timori reverenziali. È bastato fare la cosa più normale del mondo, seguendo il preciso mandato che il presidente della giunta e l’assessore alla Salute hanno fornito ai direttori nominati: procedere a gare, stimolare la concorrenza, rispettare le regole del libero mercato e dell’interesse pubblico, per recuperare milioni di euro in forniture inappropriate. Adesso è un po’ più chiara la ragione per la quale la Asl di Chieti accumulava decine di milioni di deficit ogni anno. Ringrazio e faccio i miei complimenti al direttore generale Thomas Schael: mai come oggi appare più felice la scelta di aver affidato questa Asl a una persona estranea all’ambiente, ai suoi condizionamenti e scevra da pregiudizi e rapporti personali".