Motocross epoca, Nicolas Tumini vince il campionato italiano e il titolo a squadre con l’Abruzzo

Doppia affermazione per Nicolas Tumini nel Campionato italiano motocross epoca 2020. Il pilota di Ortona del DDC Racing Team nell'ultima gara stagionale sul circuito di Pontesfondato, a Montopoli di Sabina (Rieti), ha conquistato il titolo italiano nella categoria G2 dopo quattro gare vissute sempre al massimo. L'emergenza Covid ha fatto ridurre a quattro il numero di prove stagionali, a fronte delle sei previste, e Tumini, in sella lla sua Yamaha del 1989, è stato bravo ad interpretare ogni weekend nel modo giusto.

Nell'ultima gara a Pontesfondato, dopo le qualifiche annullate il sabato per il maltempo, Tumini ha chiuso piazzandosi al terzo posto in griglia senza forzare per non rischiare. In gara 1, dopo essere partito tra i primi tre, ha conquistato la seconda posizione che ha conservato fino al termine della prova guidando sul bel tracciato laziale in ottica campionato. Altra musica in gara 2 dove è riuscito a conquistare la vittoria non senza aver duellato con Luca Buzzicotti, vincitore di gara 1 e poi arrivato secondo. Con questo doppio risultato il pilota ortonese ha chiuso secondo di giornata ed è ha conservato la posizione di leader della classifica davanti a Lucio Dimasi conquistando così il titolo tricolore nella categoria G2.

La giornata di gare è stata particolarmente positiva per tutti i piloti abruzzesi. La prova di Pontesfondato, infatti, era valida anche come Trofeo nazionale a squadre, sommando i risultati dei singoli piloti nelle rispettive categorie. L'Abruzzo, con Nicolas Tumini, Gianni Gismondi, Enrico Lettere, Nico Perretti, Giacinto Gallo, Manolo D'Ettorre e Giancarlo Rossi, ha conquistato un meritato e storico primo posto davanti a Lombardia e Umbria.

Grande gioia per una stagione che, seppur disputata con le limitazioni imposte dalla pandemia, ha regalato gioie. Dal DDC Racing Team sono arrivati i complimenti al giovane pilota che, con tanta passione, ha curato la sua moto vintage e ha saputo interpretare in maniera impeccabile le quattro tappe del campionato fino ad arrivare alla conquista del tricolore.