Covid-19, in Abruzzo +482 casi su 3710 tamponi, 60 guariti, 6 vittime

Continua a crescere in Abruzzo la curva del contagio. Sono 482 i casi di Covid-19 diagnosticati oggi. Ieri erano stati 434 con più tamponi: 3980 contro i 3710 di oggi. La percentuale di positivi sul numero di tamponi è del 12,99%, il 13 ottobre era del 5,07%.

Gissi, 4 casi di Covid - Il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, comunica che "ulteriori 4 persone risultate positive al Covid-19 in base al tampone eseguito nei giorni scorsi.Dei 4 risultati positivi, tutti adulti, 3 sono residenti, mentre uno, pur essendo residente in altro comune, si trova attualmente domiciliato a Gissi. Ad oggi, 29.10.2020, nel nostro comune ci sono complessivamente 8 persone accertate positive al Covid-19. Gli uffici preposti della Asl stanno effettuando le verifiche di competenza per il tracciamento dei contatti stretti da sottoporre a quarantena; le persone interessate saranno contattate direttamente dalla Asl".

Il bollettino regionale - "Sono complessivamente 9674 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 482 nuovi casi (di età compresa tra 8 mesi e 99 anni). Dei nuovi casi, 183 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti". Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.

"I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 75, di cui 19 in provincia dell'Aquila, 8 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 36 in provincia di Teramo (il totale risulta inferiore di una unità, in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 540 (di età compresa tra 78 e 96 anni, 1 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Chieti).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3690 dimessi/guariti (+60 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5444 (+415 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 280591 test (+3710 rispetto a ieri).

331 pazienti (+25 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 26 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 5087 (+390 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 2622 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+135 rispetto a ieri), 1816 in provincia di Chieti (+64), 2665 in provincia di Pescara (+62), 2382 in provincia di Teramo (+196), 61 fuori regione (+2) e 128 (+22) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza".