Emergenza Covid, Lega: "Stanziati 27 milioni di euro per il Cura Abruzzo"

"27 milioni di euro a copertura delle misure previste dalle leggi regionali meglio conosciute come 'Cura Abruzzo 1 e 2'". È quanto dichiarato, in una nota stampa, dai consiglieri della Lega, Sabrina Bocchino, segretario Ufficio di Presidenza e prima firmataria del Cura Abruzzo 2 e Vincenzo D'Incecco, presidente della I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali.

"La Lega aveva promesso il massimo impegno e ha mantenuto la parola data - scrivono gli esponenti regionali del Carroccio - stiamo tamponando la grave crisi che sta attanagliando le nostre famiglie e le nostre imprese con questi interventi:

- 6 milioni di euro rifinanziamento della legge regionale 9/2020, art. 4 sulle misure per il rilancio dell'economia regionale;

- 4,5 milioni sono destinati per il ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese per il mantenimento degli impianti di ciclo continuo;

- 1 milione e 300 mila euro per sostenere i comuni e le imprese delle zone rosse;

- finanziata di nuovo la legge 10/2020, art.13 comma 2 ovvero assegnato 1 milione e mezzo di contributi per la sicurezza la prevenzione dal Coronavirus nelle aree montane;

- 1 milione per le imprese titolari di concessioni demaniali marittime e 2 milioni per garantire sicurezza e prevenzione dal Covid-19 nel demanio marittimo regionale;

- quasi 3 milioni di euro, inoltre, sono stati assegnati per l'art. 3 della legge regionale 10/2020 a fondo perduto. Questa misura è rivolta ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA: un contributo per far fronte alle nuove disposizioni restrittive;

- 3 milioni di euro per i tirocinanti degli uffici giudiziari e contributi per le Asp, le aziende di servizi alla persona".

"Questi 27 milioni di euro – affermano i consiglieri regionali - si sommano ai 12 milioni per il bonus 1000 euro già erogati, ai 6 milioni a fondo perduto per i beni strumentali e ai 19 milioni a fondo perduto per le imprese. Il nostro impegno proseguirà affinché tutte le categorie possano disporre di liquidità per garantire la continuità aziendale e avere le risorse necessarie per consentire la ripartenza".