Coronavirus: in regione i ricoveri salgono a quota 400, 29 i pazienti in terapia intensiva

Sono 29 i pazienti in terapia intensiva in Abruzzo, ai quali se ne aggiungono altri 371 in terapia non intensiva che portano gli ospedalizzati a quota 400. Il numero dei ricoveri sarà sotto la lente d'ingrandimento nelle prossime ore per decidere eventuali misure più restrittive. Ieri l'assessore alla Salute della Regione, Nicoletta Verì, la situazione non desta preoccupazione; il presidente Marsilio con un'apposita ordinanza ha dato la possibilità alle Asl di disporre ricoveri nelle cliniche private.

Per quanto riguarda gli altri dati: i nuovi positivi sono 450 (di età compresa tra 9 mesi e 96 anni) su 3887 tamponi eseguiti, 8 i deceduti (tra questi una 92enne di San Salvo), 3799 i guariti, 6203 gli attualmente positivi, 5803 in isolamento domiciliare.

I positivi di oggi sono residenti in provincia dell'Aquila (171), Chieti (93), Pescara (59), Teramo (137). Il totale risulta superiore di 10 unità, per il riallineamento di residenze in precedenza non inserite.