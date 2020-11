Covid-19 in Abruzzo: nell’ultima rilevazione positivo il 15% dei tamponi

Il bollettino regionale odierno fa segnare 489 casi di Covid-19 in più (su 3276 tamponi) che portano il conteggio degli attualmente positivi a 6633 unità. Ciò che risalta è il balzo in avanti della percentuale dei positivi sul numero dei tamponi effettuati: si è passati dall'11,57% di ieri al 14,92% di oggi. Il 30 ottobre era stato del 12,95%, mentre a metà mese, il 15 ottobre, era del 6,3%.

Fortunatamente, a scendere, seppur lievemente, rispetto alle scorse settimane, è la percentuale degli ospedalizzati rispetto al numero degli attualmente positivi: nella seconda parte di ottobre questa è rimasta, con qualche lieve variazione, attorno al 6,5% (il 15 ottobre era dell'8,45%). Stesso discorso per le terapie intensive sul totale dei ricoveri che da qualche tempo si aggira intorno al 7%.

In termini assoluti, in regione attualmente si registrano 413 ricoverati di cui 32 in terapia intensiva mentre ben 6210 persone sono isolamento domiciliare. Quattro i deceduti nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia, in Abruzzo si sono registrati 11041 casi; le guarigioni sono state 3854.

I positivi di oggi sono residenti in provincia dell'Aquila (224), Chieti (64), Pescara (102), Teramo (75), fuori regione (3), mentre per 21 casi sono in corso verifiche sulla residenza.