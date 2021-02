Prima domenica di mare per tanti vastesi. Le condizioni meteo instabili hanno dato tregua per tre giorni. Molti ne hanno approfittato per trascorrere una giornata in spiaggia. Ma l'inizio della prossima settimana dovrebbe essere ancora una volta rovinato dal maltempo: i meteorologi, infatti, prevedono elevate possibilità di pioggia sia lunedì che martedì.