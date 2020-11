Emma Di Carlo guida il progetto Airc sul tumore alla prostata: "È importante sostenere la ricerca"

La professoressa Emma Di Carlo, ricercatrice dell'Università D'Annunzio che dirige l'unità operativa di Anatomia Patologica e Immuno-Oncologia del CAST, è alla guida di un progetto finanziato dall'Airc per lo sviluppo nelle cure dei tumori alla prostata attraverso l'immunoterapia personalizzata utlizzando la nanotecnologia. Nel periodo dei Giorni della ricerca, in cui l'Airc pone l'attenzione sui professionisti impegnati in importanti progetti in campo oncologico. Ed è per questo che abbiamo colto la preziosa occasione di strappare per un po' di tempo la professoressa Di Carlo all'attività del suo laboratorio per capire come, con la sua equipe, sta portando avanti il progetto di ricerca per la cura dei tumori alla prostata puntando ad un'alta efficacia e la minimizzazione degli effetti collaterali.

IL PROGETTO DI RICERCA. Si tratta dello step evolutivo di un precedente progetto finanziato dal Ministero della Salute che ha dato dei risultati di notevole importanza. "Con il finanziamento Airc ho preparato un piano per traslare i risultati di quel progetto sul piano clinico, quindi più vicino al paziente. I nostri studi hanno provato che, nell’ambito del carcinoma della prostata, c’è una molecola che svolge un ruolo molto importante nel promuovere la proliferazione del tumore, nell’indurre uno stato di immunosoppressione nel micro-ambiente tumorale per favorire la progressione del tumore con sviluppo di metastasi. Queste metastasi sono la causa della morte legata al cancro della prostata, secondo tipo di tumore maschile per frequenza nei paesi Occidentali dopo quello del polmone". Con queste proporzioni è evidente l’impatto sulla salute pubblica e quindi l’importanza degli studi in corso.

"Con il progetto quinquennale dell’Airc possiamo portare avanti una nostra scoperta sul ruolo di una piccola molecola, denominata Interleuchina(IL)-30. Queste molecole hanno un ruolo nel sistema immunitario ma, nel contesto della genesi del tumore, ne favoriscono lo sviluppo e la progressione. Avevamo scoperto che questa molecola è un fattore di crescita per le cellule staminali tumorali prostatiche e abbiamo dimostrato che, bloccandone la produzione, venivano bloccata la capacità delle cellule staminali tumorali di generare tumore e inibita la capacità metastatica delle cellule tumorali, cioè la capacità di disseminarsi e andare a colonizzare midollo osseo, polmone e altri organi". I risultati di quello studio sono stati pubblicati su una rivista internazionale Journal of immunotherapy for cancer.

"Le evidenze sperimentali erano molto stringenti e ora, con il progetto Airc, questa idea può essere sviluppata. Il progetto prevede di utilizzare un modello animale sperimentale che sviluppa spontaneamente cancro della prostata in base a una mutazione genetica. Ma non si utilizzerà solo questo modello animale, verranno sviluppati dei modelli in vitro, a partire da tessuto e cellule del sangue di pazienti con cancro della prostata. In maniera artificiale verranno ricostruite, su delle piattaforme estremamente tecnologiche, i tumori della prostata del paziente stesso a partire dalle sue cellule tumorali e dalle sue cellule del sistema immunitario. Si riprodurrà in vitro una specie di organo artificiale che non è una semplice coltura cellulare ma è un sistema che riproduce il micro-ambiente immunologico, la componente vascolare e connettivale del tumore di origine".

IL METODO DA "PREMIO NOBEL". "Nel contesto di questo organo artificiale riprodotto in laboratorio verrà testato il sistema di inibizione della molecola IL-30 - che ha attività di fattore di crescita e di immunosoppressione - e quindi, in questi modelli, si studierà l’efficacia del targeting selettivo della molecola. Si realizzerà la soppressione di questa molecola per vederne l’efficacia. Si sta procedendo con il sistema dell’editing del genoma, cioè la manipolazione della genetica con un sistema tecnologico innovativo che ha consentito di guadagnare il Nobel per la chimica alle due professoresse Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier. Hanno realizzato un sistema di manipolazione del genoma per cui si riesce ad eliminare dal Dna un gene che produce una specifica proteina - in questo caso la nostra IL-30 che ha un’attività tumorale -. A differenza dei sistemi precedenti questo è abbastanza selettivo, consente il taglia e cuci del Dna eliminando il gene di interesse ed evitando di colpire altri sistemi. Nel nostro progetto Airc si prevede di veicolare questo sistema per sopprimere il gene responsabile della produzione di questa molecola ad attività pro-tumorale. L’idea innovativa è quella di utilizzare la nanotecnologia, quindi sistemi di nanoparticelle biocompatibili e costituite da sostanze già approvate dall’Agenzia Europea del Farmaco. Si sfrutteranno questi nanovettori per veicolare queste forbici molecolari che devono raggiungere esclusivamente la sede di sviluppo del tumore, con la prospettiva di evitare effetti collaterali. Si mira alla selettività, per cui il nanovettore si deve sviluppare in modo da raggiungere solo il tumore e i focolai metastatici che eventualmente si fossero sviluppati in altre sedi".

LE APPLICAZIONI PER LA SALUTE. "Siamo già nella fase della sperimentazione animale, che utilizziamo nel pieno rispetto dei limiti etici. Io sono il principal investigator (la responsabile e coordinatrice del progetto) e sono affiancata da una serie di collaboratori che operano, oltre che nel nostro centro di Chieti, in diverse università italiane come Bologna, Padova, Pavia ma anche all’estero come a New York, in California e in Cina. È una rete di cui fanno parte ricercatori con diverse specializzazioni. Negli studi sugli animali "stiamo mettendo a punto la farmacodinamica e la farmacocinetica di queste particelle somministrate in endovena. Dobbiamo innanzitutto valutarne la biodistribuzione, cioè la capacità di questo vettore di raggiungere e fermarsi dove si trova il tumore. Poi passeremo nella seconda fase, caricando su questi nanovettori queste forbici molecolari per colpire in maniera selettiva il gene responsabile della sintesi e produzione di questa molecola da noi studiata. Prevediamo anche che, nel caso in cui l’efficacia non sia massima, si possa utilizzare una combinazione di fattori. Tutto parte dal valutare che l’immunoterapia, che adesso sta avendo successo in vari tipi di neoplasie, non risulterebbe efficace per il trattamento del cancro della prostata. Questo perché nel microambiente del cancro prostatico c’è una condizione di immunosoppressione imponente. A differenza di altri tumori, il tumore della prostata è formato da tanti focolai di tumore incastonati in un tessuto connettivale molto robusto che è molto difficile da penetrare con i farmaci".

UNA SVOLTA PER L’EFFICACIA DELLE CURE? "Innanzitutto bisogna considerare i dati in maniera rigorosa. Oggi non è possibile annunciare già il passaggio in clinica. L’Airc finanzia le ricerche coprendo un periodo di cinque anni che consente di mettere a tiro la tua progettualità perché in ogni step si incontrano una miriade di difficoltà. Più ti avvicini alla realizzazione verso il paziente e più puoi incontrare delle difficoltà. È sempre sbagliato annunciare qualcosa prima di averla completata. Noi stiamo facendo ogni sforzo per avvicinarci alla clinica. Pubblicare è bello, dà sicuramente soddisfazioni, ma ci interessa poterci avvicinare al problema pratico. Il nostro attuale obiettivo è avvicinarci al successo sperimentale che ci consentirà poi di produrre una formulazione di vettori che possano essere sperimentati nell’uomo. Di recente ho allargato le mie collaborazioni perché voglio tentare tutte le formulazioni di vettori per scegliere quella migliore sotto il profilo dell’efficacia e della compatibilità per ridurre al massimo il rischio collaterale. Nel momento in cui raggiungeremo dei risultati solidi nel modello animale e del modello in vitro si potrà ragionare su una formula da proporre alla sperimentazione umana". C’è ottimismo però, allo stesso tempo, molta cautela perché occorre avere dei dati molto solidi sempre seguendo, come è costume dell’Airc, un’analisi estremamente rigorosa dei risultati che vengono vagliati a livello internazionale.

IL LAVORO DI SQUADRA. In un progetto di ricerca "credo sia fondamentale la determinazione, bisogna interagire costantemente con tutte le componenti, mantenere alta l’attenzione. È quasi come svolgere una battaglia, possono esserci degli insuccessi e magari in quel momento uno sta abbastanza male ma, all’indomani, si riparte con una maggiore determinazione e desiderio di raggiungere gli obiettivi. Qui a Chieti sono coordinata anche da giovani leve e sono sempre alla ricerca di nuovi talenti perché la ricerca va sempre alimentata con nuovi professionisti, anche se diventa sempre più difficile reclutarli perché è un lavoro che richiede particolare dedizione. Ma è anche una grande soddisfazione ed un onore poter lavorare per Airc, poter lavorare per la nostra società, diciamo da dietro le quinte. In questo periodo di pandemia abbiamo dovuto rallentare il nostro programma ma non abbiamo mai interrotto. È stata data possibilità alla ricerca di andare avanti, ho subito manifestato la necessità di non fermarsi, ci siamo organizzati con dei turni per ridurre le presenze in laboratorio. Ho subito fatto presente ai responsabili che non era possibile interrompere e buttare via soldi e lavoro del ricercatori chiudendo tutto. C’è stata grande disponibilità da parte della nostra squadra a organizzarci evitando così di interrompere il lavoro".

LE POTENZIALITÀ DELLA RICERCA. "C’è sempre un margine di miglioramento e potenziamento per poter fare di più. L’appello è alle dirigenze e alle autorità affinché siano più accorti verso l’attività di ricerca non considerandola come figlia di un Dio minore ma un motore per il progresso. È anche un volano per l’economia perché, grazie ad Airc, si riescono a bandire delle borse di studio, i ragazzi - che lavorano con grande impegno e spesso senza orari - hanno delle opportunità. Ma spesso non si fa abbastanza per proteggere la ricerca. Tutti dovremmo sostenere la ricerca e chi fa questo tipo di lavoro. Non dobbiamo ricordarcene solo nei momenti di crisi perché la ricerca richiede tempo, non la metti su in 15 giorni. E oggi la ricerca sul Covid non deve far dimenticare quella in campo oncologico. Le dirigenze, a tutti i livelli, devono tenere in considerazione che bisogna preparare dei piani, sentirsi più responsabili nel preservare la ricerca dalle problematiche e ricordarsi che la ricerca oncologica si incrocia con quella virologica e immunologica. Non esistono compartimenti stagni, c’è una correlazione tra vari ambiti, la multidisciplinarietà è importante".

I PROGETTI AIRC. I fondi sono assegnati dall’Airc a progetti che hanno superato un vaglio internazionale. "La peer review dura un anno, tant’è che questo nostro progetto era stato scritto nel 2018, è maturato, ha subito dei suggerimenti in base a delle revisioni internazionali. Si aspettano mesi prima di poter sapere se è approvato. Ed è per questo che i progetti che arrivano nella nostra Regione dovrebbero essere cullati. Sono uno stimolo al progresso scientifico ma rappresentano anche un motivo di sviluppo culturale, sociale ed economico".