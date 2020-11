In Abruzzo +587 contagi su 3349 tamponi, nessuna vittima, 147 guariti

Tornano a salire sopra quota 500 i contagi in Abruzzo, 147 i guariti. Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità nel bollettino odierno.

Sono 584 oggi in Abruzzo i nuovi positivi al Covid-19 (di età compresa tra 2 mesi e 95 anni; 242 in provincia dell'Aquila, 123 in quella di Chieti, 81 nel Pescarese, 115 in provincia di Teramo, 23 fuori regione o con residenza in accertamento) su 3349 tamponi eseguiti, nessun decesso, 4592 guariti, 527 ricoverati (di cui 43 in terapia intensiva), 8804 in isolamento domiciliare.

Dei 584 positivi di oggi, 292 fanno riferimento a tracciamento di focolai già noti. Totale positivi dall'inizio dell'emergenza pari a 14519.