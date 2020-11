Positivo al Covid infrange l’isolamento domiciliare: 47enne denunciato dai carabinieri

Un 47enne di Sambuceto è stato denunciato nei giorni scorsi dai carabinieri della locale stazione per aver violato i provvedimenti della Asl sull'isolamento domiciliare. L'uomo, infatti, è stato fermato dai militari mentre era in giro "in barba all’isolamento con divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione prescrittogli dalla A.S.L. perché positivo al Covid–19".

I carabinieri della Compagnia di Chieti hanno anche avviato i controlli per verificare il rispetto del nuovo Dpcm del 3 novembre 2020 che colloca l’Abruzzo nella zona gialla con le prescrizioni contenute nell’articolo n. 1. "Il bilancio del primo servizio, effettuato sabato sera nei comuni di Francavilla al Mare e Sambuceto di San Giovanni Teatino è stato più che positivo: le verifiche delle chiusure degli esercizi commerciali entro le 18.00 e quelle inerenti gli spostamenti vietati dalle 22.00 alle 05.00 non hanno fatto rilevare inadempienze e, ad eccezione di qualche piccola sbavatura, il rispetto delle norme è stato pressocché totale. Una sola sanzione è stata elevata nei confronti di un cittadino di Francavilla al Mare il quale non era in possesso della prescritta mascherina. Il servizio era improntato a sensibilizzare la popolazione al rispetto delle disposizioni contenitive recentemente licenziate".

A Guardiagrele i militari, "nel corso di un controllo dedicato, hanno denunciato un 34enne del luogo sorpreso mentre guidava il proprio veicolo in stato di ubriachezza. I controlli saranno sempre più serrati nei prossimi giorni".