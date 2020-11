Salgono a 624 i ricoveri in Abruzzo. Stamattina tamponi drive in a San Salvo

Sono 683 i nuovi casi di Covid-19 in regione su 4769 tamponi (14,32%). Per quanto riguarda la pressione sul sistema sanitario, aumentano ancora i ricoveri: 20 in più in terapia non intensiva, altri 5 in terapia intensiva.

Stamattina a San Salvo, in piazza Aldo Moro, la Asl Lanciano Vasto Chieti ha allestito una veloce postazione drive in per effettuare i tamponi ai casi sospetti in città. In attesa dei risultati nelle prossime ore, l'azienda sanitaria ha segnalato al Comune la guarigione di 6 persone e una sola nuova positività; il totale dei positivi in città ora è di 77 unità.

A Vasto nelle ultime 24 ore si sono registrate 5 nuove positività e 12 guariti.

Il bollettino regionale

Sono complessivamente 17774 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 683 nuovi casi (di età compresa tra 1 mese e 98 anni). Dei nuovi casi, 486 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 99, di cui 29 in provincia dell'Aquila, 13 in provincia di Pescara, 21 in provincia di Chieti, 36 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi e sale a 661 (di età compresa tra 56 e 99 anni, 13 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 5205 dimessi/guariti (+176 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11908 (+492 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 335473 test (+4769 rispetto a ieri).

567 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 57 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11284 (+467 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 5432 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+195 rispetto a ieri), 3454 in provincia di Chieti (+170), 3822 in provincia di Pescara (+78), 4708 in provincia di Teramo (+222), 184 fuori regione (+13) e 174 (+5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.