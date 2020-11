Fuori uso numero verde coronavirus, impossibile prenotare i tamponi ai drive in

Numero verde Coronavirus fuori uso in provincia di Chieti. Il problema riguarda i server aziendali della Asl Lanciano Vasto Chieti e sta causando diversi disagi.

"Risulta impossibile contattare, tra l'altro, il numero verde Coronavirus 800 860146 – spiega la Asl Lanciano Vasto Chieti – Il guasto impedisce al momento l'accettazione sul sistema informatico delle richieste dei tamponi nei drive in aziendali. I tecnici stanno lavorando per risolvere il problema e ripristinare i servizi nella loro totalità. La Asl si scusa con gli utenti per i disagi che si stanno verificando".