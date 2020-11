Record di tamponi effettuati in Abruzzo: 5183, positivo oltre il 18%. Scendono i ricoveri

Record di tamponi e contagi in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Su 5183 test effettuati il 18% è risultato positivo al Covid-19: 939 persone che fanno salire il conteggio totale dall'inizio dell'emergenza a 18713 (5420 il numero complessivo dei guariti, 215 nelle ultime 24 ore). Gli attualmente positivi sono 12622.

Scendono i ricoveri complessivi, dato in costante crescita ormai da tempo: dai 624 di ieri si passa a 604, ma aumentano di due unità quelli in terapia intensiva, oggi sono 59; 12018 le persone in isolamento domiciliare. 10, infine, i decessi legati al virus.