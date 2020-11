Abruzzo, 470 casi su 3697 tamponi. La percentuale dei positivi scende al 12,71%

Sono 470 i casi di Covid-19 diagnosticati oggi in Abruzzo. Ieri erano stati 939 con il record di 5183 tamponi, 1486 in più di quelli odierni. Scende al 12,71% (ieri era superiore al 18%) la percentuale di contagiati sul numero dei test analizzati. Il totale dei positivi supera quota 13mila.

Il bollettino dell'assessorato regionale alla Sanità spiega che i nuovi positivi sono "di età compresa tra 2 e 98 anni: 183 in provincia dell'Aquila, 116 in quella di Chieti, 95 nel Pescarese, 100 in provincia di Teramo, 17 di fuori regione. Sono stati attribuiti alle quattro province anche 41 casi dei giorni scorsi le cui residenze erano in fase di verifica. Questo numero va sottratto al al totale odierno dei dati provinciali".

Otto le vittime, 49 i guariti (in totale 5469), 13034 gli attualmente positivi, 624 i ricoverati, di cui 59 in terapia intensiva, 12410 le persone in isolamento domiciliare.