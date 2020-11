Regione: "Covid-19, in Abruzzo in quarantena un cittadino su 10"

Quasi il dieci per cento della popolazione abruzzese è in quarantena. Lo dicono le stime del Dipartimento salute e prevenzione della Regione: oltre 120mila persone in isolamento domiciliare fiduciario su un milione 300mila abitanti.

Attualmente in Abruzzo sono 12622 i positivi al Covid-19. Secondo i calcoli dei tecnici dell'assessorato alla Sanità, per ogni malato vengono tracciati mediamente dieci contatti. Di conseguenza, sarebbero più di 120mila le persone in quarantena da contatto con persona contagiata. Anche coloro che ricevono la notifica dall'App Immuni devono rimanere in isolamento fino a quando non vengono sottoposti a tampone.

Il capo della task force sull'emergenza coronavirus, Alberto Albani, nelle scorse ore ha rivolto, tramite l'Ansa, un appello a evitare spostamenti superflui e a uscire di casa solo per reali necessità.