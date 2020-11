"Da domani zona rossa", ma è una fake news

Viaggia di telefono in telefono. L'ordinanza fake diventa virale nel giro di mezz'ora. Ma è falsa, perché il presidente della Regione, Marco Marsilio, non ha ancora firmato l'atto che istituisce la zona rossa su tutto il territorio abruzzese.

Nel giorno in cui occupa le cronache nazionali la decisione del governatore di imporre ulteriori restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19 [LEGGI], qualcuno si diverte a far circolare un documento, attribuito al capo della Giunta regionale, con tanto di data di entrata in vigore fissata per domani. Una bufala.

"L'ordinanza che sta girando è un fake", si affretta a chiarire lo staff di Marsilio precisando che il presidente "firmerà l'ordinanza", quella vera, "in serata". Le norme entreranno in vigore mercoledì.