Morto Paolo Lemme, veterinario della Asl. "Lascia un grande vuoto"

"Se n'è andato in punta di piedi, fedele al suo stile, quasi a non voler disturbare. Paolo Lemme, veterinario del Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, è stato tradito dal suo cuore, che ha cessato di battere dopo avere sofferto per lungo tempo". A ricordarlo sono Giuseppe Torzi, responsabile del Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Asl, e i dipendenti del settore.

"La Asl Lanciano Vasto Chieti - racconta Torzi - è stata sempre la sua 'casa', perché è qui che ha svolto sempre il suo lavoro, prima in libera professione e poi come specialista, assegnato alla sede di Castiglione Messer Marino. Ha servito le zone di montagna con passione, offrendo disponibilità e competenza in ogni circostanza. Personalmente ho perso un amico, una persona cara, con cui ho condiviso anche gli studi e gli anni più belli. Ma Paolo lascia un vuoto grande anche tra i colleghi e il personale del nostro Servizio, che ne hanno sempre apprezzato le qualità umane e professionali. Ci mancherà tutto di lui, e a me in special modo, per quel vissuto che abbiamo condiviso e che ci ha visti ragazzi e poi adulti, sempre vicini, sempre legati. Ci stringiamo con affetto alla moglie, alle figlie e alla mamma, alle quali esprimiamo il cordoglio della nostra azienda".