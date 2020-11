Covid-19, in Abruzzo 532 casi su 4410 tamponi: tasso di positività al 12%

Sono 532 i casi di Covid-19 diagnosticati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, dove sono stati analizzati 4410 tamponi.

Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità. Il tasso di positività oggi è del 12,06%.

I nuovi positivi hanno un'età compresa tra uno e 99 anni e sono così ripartiti per provincia: 120 L'Aquila, 50 Chieti, 91 Pescara e 241 Teramo; su altri 30 sono in corso accertamenti sulla residenza.

Undici i deceduti, 318 i guariti (8415 in totale), 17762 gli attualmente positivi (+201), 757 i ricoverati, 77 dei quali in terapia intensiva, 17007 le persone in isolamento domiciliare.