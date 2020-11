Abruzzo, il rapporto tamponi-contagiati scende sotto il 10%: 413 casi su 4145 (9,9%)

Scende sotto il 10% in Abruzzo l'indice di positività al Covid-19. Il rapporto tra numero i nuovi casi diagnosticati e il numero di tamponi analizzati nelle ultime 24 ore è pari al 9,9%.

Il bollettino diramato nel primo pomeriggio di oggi dalla Regione Abruzzo riporta 413 contagiati in più di ieri (di età compresa tra 2 mesi e 98 anni) su 4145 tamponi, 7 vittime e 128 guariti.

Il numero di nuovi casi è così ripartito per provincia: 99 L'Aquila, 74 Chieti, 104 Pescara, 131 Teramo, mentre su altri 5 sono in corso accertamenti sulla residenza.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 18040 (+2078), i ricoverati 734 (75 dei quali in terapia intensiva), 17306 in isolamento domiciliare.