Covid-19: in Abruzzo 381 nuovi casi su 4384 tamponi, scende ancora la percentuale dei contagi

Scende ancora la percentuale di positivi sui tamponi effettuati. Nei risultati delle ultime 24 ore si attesta all'8,69% con 381 nuovi casi su 4384 tamponi. Si tratta di uno dei valori percentuali più bassi dell'ultimo periodo, per trovarne uno inferiore bisogna tornare al 23 ottobre quando era del 7,09%.

Il numero delle persone decedute nel bollettino odierno è di 21, 4 casi di questi sono riferiti ai giorni scorsi. Ancora una volta si registrano numerosi positivi al di sotto dei 19 anni: 60. Stabile il numero dei ricoveri: 703 pazienti in terapia intensiva (+6) e 74 in quella intensiva (-2). 208 persone sono uscite, inoltre, dall'isolamento domiciliare.

Il bollettino regionale

Rispetto a ieri si registrano 381 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 60, di cui 24 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 19 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 21 nuovi casi e sale a 927 (di età compresa tra 59 e 94 anni, 5 in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione). Nel dato odierno sono compresi 4 casi risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero complessivo dei casi positivi sono compresi anche 9890 dimessi/guariti (+564 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 17984 (-204 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 419970 test (+4384 rispetto a ieri).

703 pazienti (+6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 74 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 17207 (-208 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 9350 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+139 rispetto a ieri), 5513 in provincia di Chieti (+63), 5767 in provincia di Pescara (+53), 7716 in provincia di Teramo (+126), 251 fuori regione (+3) e 204 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.