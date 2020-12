Abruzzo, scende al 6,2% il rapporto contagi-tamponi. Oggi 294 casi, 442 guariti

Scende al 6,2% in Abruzzo il rapporto tra nuovi casi di Covid-19 e numero di tamponi eseguiti. Il dato emerge analizzando i numeri diffusi oggi dall'assessorato regionale alla Sanità.

Sono 294 i contagiati (di età compresa tra 8 mesi e 100 anni) sui 4701 test eseguiti nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi sono così ripartiti per provincia: 98 all'Aquila, 38 a Chieti, 54 a Pescara e 106 a Teramo. La Regione precisa che "dal totale vanno sottratti 2 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di riferimento.

Oggi si registrano 11 vittime. Gli attualmente positivi sono 17088 (-159); tra questi, 738 (di cui 71 in terapia intensiva) sono ricoverati negli ospedali abruzzesi e 16350 si trovano in isolamento domiciliare; altre 442 persone guarite, per un totale di 12206.