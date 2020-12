Covid-19, i decessi in Abruzzo superano quota mille. Scendono ancora i positivi

Il numero dei decessi in Abruzzo legati al Covid da inizio pandemia supera quota mille. È quanto si legge nei dati del bollettino regionale. Con gli ultimi 9 casi, il bilancio dei deceduti sale a 1003.

Per quanto riguarda gli altri parametri, c'è una lieve risalita nei ricoveri: +3 complessivamente (+8 in terapia non intensiva, -5 in quella intensiva). L'incremento di casi nelle ultime 24 ore è stato di 264 su 2931 tamponi (9,01%).

Il bollettino regionale

Sono complessivamente 30974 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 264 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 95 anni).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 33, di cui 20 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1003 (di età compresa tra 50 e 91 anni, 4 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 13650 dimessi/guariti (+383 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 16321 (-128 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 446996 test (+2931 rispetto a ieri).

666 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 64 (-5 rispetto a ieri - si registrano 2 nuovi ricoveri, 1 dimissioni e 7 decessi) in terapia intensiva, mentre gli altri 15591 (-131 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 10049 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+124 rispetto a ieri), 5946 in provincia di Chieti (+15), 6218 in provincia di Pescara (+41), 8346 in provincia di Teramo (+82), 256 fuori regione (+5) e 159 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.