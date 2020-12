È online il videoclip di Magical, terzo singolo dei The Tangram

È uscito oggi il videoclip di Magical, terzo singolo dei The Tangram. La band abruzzese, che la scorsa estate è stata protagonista sul palco di Palazzo d'Avalos a Road to Siren [LEGGI], si ripresenta con un inedito, per l'etichetta Irma Recors, dopo gli ottimi riscontri ottenuti con Awwsome e Why.

"Vi è mai capitato d’incontrare quella persona che in qualche modo vi ha cambiato o alterato la percezione della giornata, della serata, o l'intera vita? Allora saprete sicuramente anche cosa significherebbe perderla.. Per noi Magical rappresenta quella sensazione", spiega la band.

Nel video, diretto da Glenda, "un uomo, per superare la fine di una storia d'amore, si sottopone ad un trattamento fuori dagli schemi. Attraversa le varie fasi canonicamente definite shock, tristezza, colpa, rabbia e accettazione".

The Tangram si formano in Abruzzo nel 2016. Grazie al variegato background artistico dei singoli componenti, la band propone un mix di microwave soul e space funk caratterizzato da melodie accattivanti alternate a momenti più intimi.

Nell'aprile 2016, primi classificati, vengono selezionati per rappresentare l’Abruzzo all’Arezzo Wave Love Festival. A maggio 2017 si aggiudicano il primo premio della 5° Edizione de La Fame Dischi, mentre nell'estate dello stesso anno vincono il contest de "La Vetrina" e l'opportunità di suonare in un club londinese durante il 2018. A Gennaio 2018 si aggiudicano il Premio Music della sedicesima edizione di MarteLive.

Nel 2020 entrano in Irma Records con cui pubblicano i due singoli "Awesome" e "Why". Il 22 agosto partecipano a "Road to Siren" a Vasto e a settembre entrano nel roster di Radar Concerti.

Ascolta su Spotify >>> CLICCA QUI