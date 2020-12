Territorio, tecnologia, tradizione: l’ITS Moda di Pescara porta l’Abruzzo al Maker Faire 2020

Torna Maker Faire, fiera dedicata a tecnologia e innovazione, quest'anno in versione digitale. Per il terzo anno consecutivo l'ITS Moda di Pescara sarà presente al più grande evento europeo sull'innovazione e rappresenterà la regione Abruzzo, tra oltre 300 stand da tutta Europa. Una tre giorni online, per Maker Faire 2020, evento sostenuto anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha dedicato un pensiero ai partecipanti, letto dal presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.

"Rivolgo a tutti i partecipanti il mio apprezzamento per questa iniziativa di rimarchevole rilevanza – scrive il presidente Mattarella -. L'innovazione costituisce un fattore decisivo per il progresso nonché il principale volano della crescita economica e del benessere della collettività. Occorre dunque incentivare manifestazioni che diano impulso verso nuove frontiere tecnologiche in grado di dare efficienza a ogni settore dell'economia".

L'ITS Moda Pescara partecipa alla fiera con il progetto "Blanket Refitting", volto ad un approccio sostenibile al problema dell’over produzione della moda, lavorando su scarti primari delle coperte storiche abruzzesi dell'azienda Merlino. L'idea della scuola post-diploma pescarese ha visto già importanti riconoscimenti e premi, a partire dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università Cà Foscari di Venezia, fino al Job&Orienta di Verona. Il team, tutto al femminile, propone un'idea di economia circolare partendo dalle coperte in magazzino o da una nuova produzione di coperte per un'azienda che sta per chiudere. L'idea è quella di re-thinking, re-fitting, re-starting aziendale, immettendo nuove energie in questa azienda e utilizzando nuove tecnologie.

Nella fase dell'uso degli strumenti 4.0 si inserisce la Bond Factory di Chieti, azienda sperimentale e innovativa del settore moda, esperta e innovatrice per l'uso di nuove tecnologie e attenta alla sostenibilità. Nello stand virtuale dedicato alla Fondazione saranno mostrati gli ultimi capi di alta moda realizzati, incentrati sul tema della "Sposa d'Inverno" con capi confezionati con l'ausilio della tecnica moulage, termosaldatura, l'ultrasuono, termoformatura, taglio laser, embossed, ricamo digitale nonché la stampa 3D, ma attenta alla tradizione e al territorio: tutti i capi vedono protagoniste le tradizionali coperte di Taranta Peligna del lanificio "Merlino" che compie 150 anni. Territorio, tecnologia, tradizione: una nuova rinascita anche economica per l'Abruzzo.

Oggi pomeriggio, dal Palazzo della Provincia di Pescara, la diretta di presentazione dello stand.

Appuntamenti:

11 dicembre 2020, dalle 16:00 alle ore 19:00 - inaugurazione stand virtuale

12 dicembre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00,

13 dicembre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Stand virtuale: https://digital.makerfairerome.eu/#/mfr/232/brand