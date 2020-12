Cala al 3,9% rapporto positivi-tamponi in Abruzzo, 380 guariti, 9 vittime

Scende sensibilmente il tasso di positività al Covid-19 in Abruzzo. Ieri era del 5,8%, oggi del 3,9.

Sono, infatti, 156 i nuovi casi sui 3989 tamponi delle ultime 24 ore. Hanno un'età compresa tra due e 95 anni (27 in provincia dell'Aquila, 52 in quella di Chieti, 39 nel Pescarese, 38 nel Teramano, "nel totale procinciale - si legge in una nota della Regione - sono compresi due casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e quindi attribuita alla provincia di appartenenza").

Nove le vittime, "di cui - spiega l'ufficio stampa della Regione - due risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl"; 19195 i guariti (+380), 12949 gli attualmente positivi (-235), 565 ricoverati in area medica (+6), 43 ricoverati in terapia intensiva (+1), 12332 in isolamento domiciliare.