In Abruzzo nasce Azione: Angelo Pollutri coordinatore regionale. Daniela Aiuto nel direttivo

Angelo Pollutri coordinatore organizzativo. Daniela Aiuto responsabile enti locali e politiche europee. Due politici del Vastese nel direttivo regionale di Abruzzo in Azione.

Nasce oggi comitato promotore regionale del movimento politico di cui è leader il parlamentare europeo Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico dei governi Renzi e Gentiloni.

L'obiettivo è ambizioso: “Al lavoro per costruire una classe dirigente competente e generosa nel segno del liberalismo sociale e del popolarismo caro a don Luigi Sturzo”, dice il coordinatore regionale, Giulio Sottanelli, ex deputato di Scelta civica.

Il coordinamento è "composto da 4 delegati provinciali e 6 responsabili dei vari gruppi tematici che, per la verità, sono già al lavoro da mesi per favorire il radicamento sul territorio del partito".

“In Abruzzo pianificheremo un progetto di rilancio strategico, agganciandolo alle direttrici di finanziamento del recovery plan", dice Sottanelli, che annuncia "tavoli tematici di ascolto e progettazione, fissando obbiettivi, azioni, investimenti, tempi e processi. Dobbiamo potenziare e migliorare la Sanità, sappiamo, ad esempio, quello che è accaduto in provincia dell’Aquila in queste settimane. Bisogna potenziare le infrastrutture materiali e immateriali, attivando processi di digitalizzazione 4.0, non solo nelle aziende ma anche nelle professioni e nella vita privata. Bisogna preparare la Regione ai forti cambiamenti sociali ed economici che la nostra comunità dovrà affrontare dopo la pandemia. La cultura e il turismo saranno i drive maggiori per il rilancio della produzione interna lorda".

Il coordinamento - Coordinatore Politico Regionale: Giulio Cesare Sottanelli

Tesoriere/Procuratore: Costantino Bortone

Responsabile Giustizia P.A. Commercio Nuove Tecnologie: Paolo Nardella

Responsabile Enti Locali Affari UE Territorio Trasporti e Infrastrutture: Daniela

Aiuto



Responsabile Comunicazione Attività Produttive Economia

Innovazione Turismo , Pari opportunità, Qualità della vita Terza età: Franca Camplone;

Responsabile Organizzativo: Angelo Pollutri;

Responsabile Protezione Civile, Politiche Giovanili, Professioni: Simone Cococcia.

I coordinatori Provinciali e membri del Comitato Regionale, sono: a Chieti Alessandro Carbone, a Teramo Moreno Fieni, a L’Aquila Giovanni Fracassi, a Pescara Stefano Torelli. "A breve verranno strutturati i dipartimenti di organizzazione, enti locali, comunicazione e tavoli tematici regionali, aperti alle energie provenienti da tutto il territorio regionale".