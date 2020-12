Covid-19, 216 nuovi casi. Ricoveri sotto quota 600

Oggi in Abruzzo si contano 216 nuovi positivi al Covid-19 (di età compresa tra 1 e 96 anni) su 4068 tamponi, 4 deceduti, 19307 guariti (+112), 13040 attualmente positivi (+100), 557 ricoverati in area medica (-8), 42 ricoverati in terapia intensiva (-1), 12441 in isolamento domiciliare.

I nuovi contagi sono così distribuiti tra le province: 41 L'Aquila, 49 Chieti, 45 Pescara, 78 Teramo, 3 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Per quanto riguarda il territorio, nel bollettino locale di San Salvo oggi si legge che in città si registrano 13 guariti e 6 nuovi casi positivi, quest'ultimi in ambito familiare.