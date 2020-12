Discarica abusiva di oltre 14mila metri quadri, denunciato un 30enne

Le fiamme gialle della Compagnia di Chieti hanno sequestrato in località Colle Arenile di Ripa Teatina un’area di oltre 14mila metri quadrati.

I finanzieri, dopo giorni di perlustrazione e osservazione, hanno avvistato un soggetto intento allo smaltimento di rifiuti in totale assenza delle prescritte autorizzazioni. Il successivo sopralluogo ha permesso di rilevare la severa compromissione dell’habitat naturale a causa del deposito, anche abbastanza datato, di rifiuti di ogni genere, anche di tipo pericoloso e tossico. In particolare sono stati rinvenuti pneumatici, motori, macchinari, elettrodomestici fuori uso, amianto, rottami ferrosi, autoveicoli e parti in plastica di essi, lampade al neon, bombole gpl, bidoni contenenti olii esausti, batterie auto, materiale notoriamente inquinante.

Il soggetto, già con precedenti di natura penale di diverso genere, è stato segnalato all'autorità giudiziaria per violazione dell’art. 256 del Codice dell’Ambiente.

"L’intervento avvenuto in pieno giorno – spiega la guardia di finanza – si inquadra nella strategia del Corpo di contrastare l’illecito abbandono e l’accumulo di rifiuti in aree destinate al verde ed all’agricoltura e dove i soggetti dediti a questi traffici lucrano evitando i costi necessari per il regolare smaltimento all’interno delle discariche autorizzate. Questa pratica, oltre a deturpare gravemente il territorio, provocare rilevanti contaminazioni sia alla fauna che alla flora locale e principalmente a danno delle generazioni future".