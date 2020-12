Per le strade della Provincia servono 120 milioni di euro, "Per il 2021 ne abbiamo 4 e mezzo"

"La legge Delrio è stata una vergogna", duro il commento del presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo a margine della riapertura della Sp 162. Durante il proprio intervento, Pupillo, che è anche sindaco di Lanciano, ha evidenziato nuovamente le difficoltà delle Province a garantire il mantenimento a livelli accettabili di strade e istituti scolastici dopo che la riforma Delrio, nel 2014, le ha svuotate dal punto di vista finanziario e del personale.

"Per mettere a posto tutto il patrimonio stradale della Provincia, servirebbero 120 milioni di euro, io per l'anno prossimo ne ho 4 milioni e mezzo. Dateci i soldi necessari e saremo in grado di fare i lavori altrimenti, lo dico provocatoriamente, chiudetele le Province".