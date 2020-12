Covid-19, in Abruzzo secondo giorno di numero di casi in risalita

Per il secondo giorno consecutivo in Abruzzo il numero delle persone attualmente positive è in lieve risalita: dopo numerosi giorni di decrescita, ieri il dato complessivo dei contagiati attualmente in Abruzzo è tornato a salire con un +173.

Lieve l'aumento di oggi anche per via dei pochissimi tamponi effettuati nel giorno di Natale: 286 di cui 34 sono risultati positivi.

Il numero delle persone attualemente positive a oggi è di 11885. I nuovi contagi odierni (34) riguardano persone di età compresa tra 3 e 93 anni e sono così distribuiti: 7 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieri, 23 Pescara, 3 Teramo.

Cinque i decessi legati al virus, 21419 guariti dall'inizio dell'emergenza (+11), 11885 attualmente positivi (+18), 429 ricoverati in area medica (-6), 36 ricoverati in terapia intensiva (+2), 11420 in isolamento domiciliare (+22).

Il tasso di positività ieri è stato 7,87%, oggi è salito all'11,89%.