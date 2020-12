Bollettino Covid, in Abruzzo 25 nuovi positivi e 14 ricoveri in più

Sono 25 i nuovi positivi in Abruzzo nelle ultime 24 ore (di età compresa tra 1 mese e 91 anni - 8 Aq, 3 Ch, 5 Pe, 9 Te). In questi giorni il numero dei tamponi effettuato è ridotto a causa delle festività, 334 quelli di ieri (tasso positività del 7,49%).

Nel bollettino regionale purtroppo si contano altri 6 deceduti. I guariti dall'inizio della pandemia salgono a 21507 (+88). 11816 sono gli attualmente positivi (-69) di cui 443 ricoverati in area medica (+14) e 36 ricoverati in terapia intensiva (invariato). Il resto, 11337, si trova in isolamento domiciliare (-83).