Vaccino day anche in Abruzzo: l’esercito consegna le prime 135 dosi per i sanitari di Teramo

È il vaccino day in tutta Italia. Comincia in tutto il Paese la campagna per sconfiggere il Covid-19.

Oggi inizia anche in Abruzzo la somministrazione del siero. Un numero simbolico, quello delle dosi di antigene consegnate dall'esercito all'ospedale Mazzini di Teramo: le prime 135 vengono iniettate a medici, infermieri e paramedici della struttura sanitaria scelta dalla Regione per l'avvio della vaccinazione.

Il 4 gennaio è il giorno in cui è previsto l'avvio della campagna di immunizzazione di massa. Ad aprire il ciclo, un sanitario per ognuna delle quattro Asl: per Teramo il dottor Cosimo Napoletano, presidente dell'Ordine dei medici e capo del Dipartimento cardio-toraco-vascolare; per L'Aquila il direttore sanitario dell'azienda sanitaria Sabrina Cicogna, primario del reparto di Cardiologia e capo del Dipartimento medico; per Pescara l'ex direttore generale facente funzioni della Asl, ora direttore sanitario, Antonio Caponetti; per Chieti Antonella Capone, tecnico del Dipartimento di prevenzione.