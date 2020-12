Terremoto in Croazia: "L’Abruzzo pronto ad intervenire con i suoi uomini e mezzi"

"Il terribile terremoto che ha colpito la Croazia riporta alla memoria di noi abruzzesi i tragici giorni vissuti nel recente passato. Per questo motivo i sentimenti di vicinanza con le popolazioni croate, che esprimo a nome personale e dell’intera giunta regionale abruzzese, sono sentiti e sinceri". Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha commentato così il terremoto di magnitudo 6.4 che si è verificato in Croazia. La scossa è stata avvertita distintamente anche in Italia.

"In un momento già difficile a causa della pandemia la gente croata viene messa nuovamente a dura prova - aggiunge Marsilio -. La Regione Abruzzo è a disposizione tramite l’Agenzia regionale di Protezione civile a intervenire per dare ogni supporto utile, con i propri uomini e mezzi, attraverso le competenze che sono state acquisite nel corso di questi anni”.