Regione Abruzzo: caccia al cinghiale prorogata fino al 31 gennaio

Si aggiunge un nuovo capitolo alla questione della proliferazione dei cinghiali sul territorio e ai regolamenti della caccia di alcune specie. È stata infatti approvata nei giorni scorsi, a margine dei lavori del Consiglio regionale, la deliberazione di modifica al calendario venatorio 2020-21.

"Come avevo già anticipato, la Giunta regionale ha approvato la mia proposta di proroga dell'attività venatoria in relazione ad alcune specie", dichiara il vicepresidente della giunta regionale con delega alla caccia, Emanuele Imprudente.

È stata "prorogata al 31 gennaio 2021 la caccia al cinghiale, - spiega Imprudente - in considerazione delle consistenti criticità legate alla proliferazione di tale specie sul territorio regionale, causa di numerosi incidenti stradali e di cospicui danni provocati alle attività agro-economiche, criticità acuite dalle misure adottate per l'emergenza Covid, tra cui la sospensione dell'attività venatoria per l'area rossa. Prorogata al 20 gennaio 2021 la caccia a beccaccia, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello, al 10 febbraio 2021 il colombaccio".