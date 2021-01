Covid-19, in Abruzzo sale all’11,8% il rapporto positivi-tamponi: 410 su 3452 test, 104 i guariti

Risale a due cifre l'incide di contagio in Abruzzo. Il tapporto positivi-tamponi oggi è all'11,8 per cento. Crescono il numero dei ricoverati e quello dei pazienti in terapia intensiva. I casi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono 410, i guariti 104. Tra le quattro province abruzzesi, quella di Chieti ha il maggior numero di contagiati.

Il bollettino - "Oggi in Abruzzo 410 nuovi positivi (di età compresa tra 11 mesi e 100 anni; 74 in provincia dell'Aquila, 203 in quella di Chieti, 101 nel Pescarese, 24 in provincia di Teramo, 8 con residenza in corso di accertamento) su 3452 tamponi". Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.

Il primo bollettino del nuovo anno comunica "5 deceduti (di cui 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, 23132 guariti (+104), 11373 attualmente positivi (+300), 435 ricoverati in area medica (+5), 38 ricoverati in terapia intensiva (+3), 10900 in isolamento domiciliare (+292).