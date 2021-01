Covid-19, contagi ancora in crescita in Abruzzo: 11423

Oggi in Abruzzo sono 207 i nuovi positivi al Covid-19. I contagi riguardano persone di età compresa tra 4 mesi e 96 anni e sono così distribuiti nelle varie province: 46 L'Aquila, 36 Chieti, 24 Pescara, 99 Teramo, 2 fuori regione).

I tamponi effettuati sono 2077 con un tasso di positività del 9,97%. I deceduti registrati nelle ultime 24 ore e legate al Covid sono 2. 23299 (+33) i guariti dall'inizio dell'emergenza. Si conferma il trend degli ultimi cinque giorni con gli attualmente positivi in crescita: ora sono 11423 (+172 rispetto a ieri).

445 pazienti sono ricoverati in area medica (+2), 41 in terapia intensiva (+4). Il resto, 10937 persone, si trovano in isolamento domiciliare (+166).