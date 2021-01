Abruzzo, 365 casi di Covid-19 su 4172 tamponi: 8,75% rapporto positivi-test in calo da due giorni

Sono 365 i casi di Covid-19 diagnosticati oggi in Abruzzo. Il rapporto positivi-tamponi scende per il secondo giorno consecutivo: dall'11,3% di due giorni fa, all'8,9 di ieri e all'8,75 di oggi. Otto ricoverati in meno di ieri, invariato il numero delle terapie intensive. Due le vittime nelle ultime 24 ore.

"Oggi in Abruzzo 365 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 94 anni; 73 in provincia dell'Aquila, 165 in quella di Chieti, 47 nel Pescarese, 72 nel Teramano)", si legge nel bollettino, breve come in tutti i giorni festivi, diramato dall'assessorato regionale alla Sanità.

I tamponi processati sono stati 4172. I guariti salgono a 24066 (+125), gli attualmente positivi sono 237 in più di ieri (in totale 11331, di cui 10829 in isolamento domiciliare; 463 i ricoverati in area medica (-8), 39 le terapie intensive.