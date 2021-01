Coronavirus: in Abruzzo 315 nuovi casi su 3682 tamponi

Oggi in Abruzzo si registrano 315 nuovi positivi (di età compresa tra 1 mese e 104 anni - 67 Aq, 127 Ch, 79 Pe, 42 Te) su 3682 tamponi. A darne notizia è l'assessorato regionale alla Sanità.

Ci sono 3 nuovi decessi. In crescita anche i ricoverati, di cui 2 in area medica (totale 465) e 1 in terapia intensiva (totale 41). Sono 24935 guariti (+34), 11541 attualmente positivi (+278), 11035 in isolamento domiciliare (+275).

In provincia c'è stato un notevole incremento di contagi a San Salvo, 22 in più rispetto a ieri [LEGGI].