Covid-19, 285 nuovi contagi in regione, stabili i ricoveri

285 positivi in più nel bollettino giornaliero della Regione Abruzzo. I nuovi contagi riguardano persone di età compresa tra 1 e 100 anni. I tamponi molecolari effettuati sono 3636 (tasso di positività del 7,84%).

I nuovi decessi legati al virus sono 8. 11 i guariti che portano il conto totale dall'inizio della pandemia a 26438. Gli attualmente positivi sono 11552 (+266).

Resta invariato il numero dei ricoveri in area medica: 443. Scendono a 38 le persone ricoverate in terapia intensiva; 11071 i positivi in isolamento domiciliare (+269).

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi contagiati, 37 sono in provincia dell'Aquila, 86 Chieti, 99 Pescara, 52 Teramo e 11 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.