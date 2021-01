Rigopiano 1460 giorni dopo: una rosa per i 29 angeli. E per il futuro il Parco della memoria

Sarà una cerimonia diversa. "Saremo in pochi", ha detto ieri Mario Tinari, papà di Jessica, morta a 24 anni sotto le macerie dell'hotel Rigopiano [LEGGI]. Lì, nel luogo del ricordo delle 29 vite spezzate dalla valanga del 18 gennaio 2017, i familiari onoreranno la memoria dei loro cari.

Le norme anti-contagio da Covid-19 non consentiranno una partecipazione più ampia di quella dei congiunti delle vittime e delle autorità. Saranno presenti il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, e il questore, Luigi Liguori.

Si comincia alle 15 con la fiaccolata che partirà davanti alla fontana posta a 300 metri dall'albergo per arrivare davanti al totem che indicava l'ingresso del resort. Alle 15.30 l'alzabandiera con il silenzio suonato da una tromba, quindi la deposizione di fiori e la preghiera per gli Angeli di Rigopiano; alle 16.45 la celebrazione della messa. A seguire, alle 16.49, un coro intonerà Signore delle cime e verranno fatti volare in cielo 29 palloncini, saranno letti i nomi delle 29 vittime prima delle deposizione di una rosa per ognuna di loro sul piazzale su cui sorgeva l'hotel Rigopiano.

Per il futuro, il progetto è realizzare un Parco della memoria. Per questo il comitato dei familiari delle vittime incontrerà il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta.