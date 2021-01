Covid-19: 113 nuovi casi in regione, 326 persone fuori dall’isolamento domiciliare

Tasso di positività al 3,98% in Abruzzo con 113 nuovi casi su 2842 tamponi molecolari e 1306 test antigenici. Da qualche giorno, la Regione comunica anche il numero dei test antigenici effettuati, oggi ne sono stati fatti 1306 in più (totale 8502), che fanno abbassare ulteriormente il tasso di positività al 2,7% (sull'opportunità di calcolare il tasso di positività dalla somma di tamponi e test c'è un dibattito a livello nazionale dovuto alla minore affidabilità dei secondi rispetto ai primi, LEGGI).

Da registrare anche un miglioramento dei dati su ricoveri (-10) e isolamento domiciliare (-326).

Il bollettino della Regione Abruzzo

Sono complessivamente 39535 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 113 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 101 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 22, di cui 1 in provincia dell'Aquila, 7 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 9 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1342 (di età compresa tra 67 e 96 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 5 in provincia dell'Aquila e 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 3 casi sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 27147 dimessi/guariti (+440 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11046 (-336 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 574255 tamponi molecolari (+2842 rispetto a ieri) e 8502 test antigenici (+1306 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 2.7 per cento.

443 pazienti (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 44 (+1 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10559 (-326 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 11772 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+15 rispetto a ieri), 8687 in provincia di Chieti (+14), 8142 in provincia di Pescara (+52), 10425 in provincia di Teramo (+36), 342 fuori regione (+3) e 167 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.