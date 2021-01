Positivi al Covid-19 in Abruzzo sotto quota 11mila, non accadeva da novembre

Le persone attualmente positive in Abruzzo scendono sotto quota 11mila. È uno dei dati che emergono dal bollettino odierno della Regione. Per trovare un valore così basso bisogna tornare indietro fino all'11 novembre 2020, quando il totale delle persone contagiate era pari a 10950. Il picco massimo si è toccato invece il 30 dello stesso mese con 18192 contagiati.

L'incremento di oggi è di 279 nuovi casi, con la provincia di Pescara che fa registrare l'aumento più sostanzioso (+89). Si contano inoltre 7 nuovi decessi legati al virus.

Il bollettino della Regione Abruzzo

Sono complessivamente 39814 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 279 nuovi casi (di età compresa tra 5 mesi e 94 anni).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 7 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1349 (di età compresa tra 47 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 3 in provincia dell'Aquila e 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 1 caso è riferito ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 27478 dimessi/guariti (+331 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10987 (-59 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 578930 tamponi molecolari (+4675 rispetto a ieri) e 15315 test antigenici (+6813 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 2.4 per cento.

443 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 45 (+1 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10499 (-60 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 11808 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+36 rispetto a ieri), 8771 in provincia di Chieti (+84), 8231 in provincia di Pescara (+89), 10489 in provincia di Teramo (+64), 344 fuori regione (+2) e 171 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.