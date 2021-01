"Vaccino, in Abruzzo non ci saranno ritardi nei richiami: accantonato il 30% delle dosi"

In Abruzzo non ci saranno ritardi nella somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid. Non è a rischio il richiamo per le 20 mila persone già vaccinate. Lo assicura Maurizio Brucchi, responsabile regionale della vaccinazione.

L'ex sindaco di Teramo e attuale direttore santario della Asl teramana comunica che è stata confermata la consegna, sia pure in numero ridotto rispetto alle previsioni iniziali, delle fiale della Pfitzer, ma non ci saranno rallentamenti grazie al precedente accantonamento del 30% delle dosi.

Intanto si attende l'arrivo in Abruzzo del vaccino prodotto da Moderna. Le prime 1400 dosi saranno destinate agli operatori sanitari.