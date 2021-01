Covid: scendono ancora i ricoveri in Abruzzo, a San Salvo prima giornata di screening

Oggi in Abruzzo si registrano 221 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 97 anni). Sono stati eseguiti 3848 tamponi molecolari e 5399 test antigenici.

Dieci le persone decedute (di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) che portano il conteggio totale a 1385. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza, si registrano 28768 guariti (+299).

Gli attualmente positivi scendono a 10411 (-88). Ricoveri: 427 in area medica (-14), 41 in terapia intensiva (+1), 9943 persone sono in isolamento domiciliare (-75).

I nuovi contagi sono così distribuiti: 11 provincia dell'Aquila, 63 Chieti, 79 Pescara, 46 Teramo e 2 residenti fuori regione.

SCREENING A SAN SALVO - In queste ore è in corso a San Salvo la prima giornata di screening di massa; la seconda è prevista domani. "Lo screening di massa gratuito che da questa mattina è attivo nelle cinque palestre comunali sta funzionando alla perfezione – dice il sindaco Tiziana Magnacca – Ringrazio i cittadini per aver saputo raccogliere il nostro appello a partecipare per il bene della nostra città, con questo esame la proteggiamo meglio. La macchina organizzativa attivata con la Asl02 Abruzzo, la Regione Abruzzo e la Protezione civile sta dando i risultati sperati perché ci consentirà di conoscere meglio lo stato di salute dei nostri cittadini. I nostri concittadini in maniera ordinata – aggiunge il sindaco – stanno raggiungendo le cinque sedi dotate di diverse postazioni di prelievo per effettuare lo screening senza dover sopportare eccessivi tempi d’attesa e dopo avere effettuato il tampone riceveranno il risultato con un semplice sms".

Lo stesso test di massa è iniziato oggi anche a Guardiagrele e si concluderà domani.