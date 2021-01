Coronavirus, in Abruzzo oggi 325 nuovi positivi

Torna a risalire la curva dei nuovi positivi al Coronavirus in Abruzzo. Nella giornata di oggi si registrano 325 nuovi casi (di età compresa tra 4 e 99 anni). I nuovi positivi sono 49 in provincia dell'Aquila, 88 a Chieti, 119 a Pescara, 65 a Teramo e 4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. A comunicarlo è l'assessorato regionale alla Sanità.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4700 tamponi molecolari, 8548 i test antigenici, con la campagna di screening operativa in diverse località abruzzesi. Ci sono 4 nuovi decessi e altri 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Sono 28842 guariti (+74), 10654 attualmente positivi (+243), 430 ricoverati in area medica (+3), 44 ricoverati in terapia intensiva (+3), 10180 in isolamento domiciliare (+237).