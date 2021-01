Proseguono le ricerche dei quattro escursionisti: 100 uomini impegnati nelle operazioni

Terzo giorno di operazioni sul massiccio del Monte Velino dove, da domenica, si cercano Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Valeria Mella e Gianmarco Degni, scomparsi domenica durante una escursione in Valle Majelama.

Le attività sono ripresa questa mattina alle 7. Coinvolti un centinaio di soccorritori da tutta Italia, tra Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia di Moena e 9° Reggimento Alpini di L’Aquila. All’opera anche le unità cinofile, con 9 cani addestrati alla ricerca delle persone sotto le valanghe.

"Le attività odierne - spiega il CNSAS Abruzzo - sono iniziate con il trasporto in quota a bordo degli elicotteri dei soccorritori, sono state impiegate anche delle speciali cariche esplosive, giunte dal Soccorso Alpino della Valle d’Aosta, per bonificare le creste e far scendere neve pericolosa accumulata dalla valanga. Questa operazione consente di far scendere la neve che potrebbe ostruire il passaggio dei soccorritori".