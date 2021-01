Regione approva il protocollo per far ripartire gli impianti sciistici

“La commissione Turismo ed Industria alberghiera si è riunita assieme alla commissione Prevenzione Covid-19 della Conferenza Stato-Regioni per l’adozione definitiva delle linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita delle stazioni e dei comprensori sciistici”. Lo annuncia l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Daniele D'Amario.

“Al termine della riunione è stato approvato il documento che recepisce le ultime indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico affinché lo stesso possa essere ratificato nella giornata di domani in Conferenza dei Presidenti e trasmesso al Governo. È stata, inoltre, ribadita la necessità di accelerare i tempi per consentire al mondo degli impiantisti e degli operatori dei comprensori di potersi preparare adeguatamente per la riapertura prevista per il 15 febbraio prossimo. Nella riunione – conclude D’Amario - è stata ulteriormente sollecitata l’approvazione delle linee guida per i maestri e le scuole di sci su cui il gruppo tecnico Covid delle Regioni è già a lavoro".